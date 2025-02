VinciAmo denuncia: "Tanti furti nelle auto. Sicurezza precaria"

Un tentativo di furto con annesso atto vandalico è stato commesso ai danni di un consigliere comunale vinciano. Ignoti hanno preso di mira l’automobile del consigliere comunale di centrodestra Egidio Varrecchia, mentre era parcheggiata per strada a Sovigliana. L’increscioso episodio è avvenuto, complice il buio, quando qualcuno ha mandato in frantumi uno dei finestrini posteriori della vettura del consigliere, forse alla ricerca di eventuali monete o di oggetti di valore all’interno dell’abitacolo. E per quanto i responsabili se ne siano andati a mani vuote, lasciando danni per centinaia di euro e schegge di vetro sui sedili posteriori dell’auto, l’accaduto promette di riportare il tema della sicurezza nel dibattito pubblico.

Come detto, l’episodio risale a ieri si è verificato in via Cairoli. I consiglieri di minoranza del gruppo VinciAmo, di cui Varrecchia fa parte, hanno fatto sapere come non si tratti di un caso isolato: episodi analoghi, sostengono, si sarebbero verificati sul territorio comunale anche nei giorni scorsi. E sulla base di quanto avvenuto, non è escluso che possano presentare un’interrogazione specifica in una delle prossime sedute del consiglio comunale.

"Chiediamo interventi immediati per rafforzare il controllo del territorio. Il timore è che questi episodi possano diventare la normalità, rendendo sempre più difficile garantire la sicurezza nelle proprie case e nei luoghi pubblici – hanno spiegato lo stesso Varrecchia e gli altri esponenti in consiglio comunale di VinciAmo, Alessandro Scipioni, Andrea Parri e Manuela Mussetti – l’emergenza sicurezza purtroppo è diventata emergenza per tutto il territorio Empolese Valdelsa. L’appello delle famiglie e degli esercenti è chiaro: serve un cambio di marcia per contrastare con decisione questo dilagare di atti criminosi".

G.F.