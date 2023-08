Vinci verso il voto Vanni e Iallorenzi i possibili candidati Pd C’è l’ipotesi primarie

di Bruno Berti

Indicare un nome per la sostituzione del primo cittadino di Vinci non è una cosa banale. Ne sono consapevoli le forze politiche: il Pd perché ormai di territori in cui, paradossalmente, chiunque avrebbe potuto fare il sindaco a patto di essere indicato dal centrosinistra non ce ne sono più. I decenni delle riserve di caccia, politiche, sono passati, anche se gli attaccanti del centrodestra devono pur sempre considerare che ogni elezione fa storia a sé, come accadde nel 2019, quando alle elezioni europee, che si svolsero in concomitanza con le comunali, sembrava che il vento politico avesse cambiato direzione, salvo poi trovarsi con le amministrazioni della zona che continuarono a essere tutte e undici appannaggio del centrosinistra.

Comunque, adesso si deve tener conto del mutamento a livello governativo che ha premiato le forze del centrodestra, a partire da FdI. Per questo c’è cautela nel centrosinistra. Inoltre si parla anche di ricorrere alle primarie, si presume tra il segretario vinciano del partito, Daniele Vanni, e la vicesindaco, Sara Iallorenzi. Sull’altro fronte si discuterà partendo dall’ex candidato sindaco nel 2019, Alessandro Scipioni. Se guardiamo, come abbiamo fatto altre volte, ai dati elettorali, emerge che a Vinci il Pd nel 2014, alla prima prova di Giuseppe Torchia come candidato sindaco, ottenne 4.698 voti, pari al 61,12% e 11 seggi in consiglio. Al M5s andò il 13,32% e 2 consiglieri, seguito da Forza Italia con il 10,89%, sempre due consiglieri. Poco lontana Sinistra in Comune per Vinci, 9,82%, con un seggio. Infine gli altri - Sammartino sindaco, la destra, con il 4,76%. Cinque anni dopo, nel 2019, il quadro della politica vinciana era diventato molto meno popolato: si confrontarono due sole liste. Quella del Pd, che ottenne il 71,85% dei suffragi, con 11 seggi, e la lista del centrodestra, con gli attuali componenti della compagine governativa nazionale, vale a dire Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, con il 28,15% e 5 consiglieri. Perciò, risultò eletto per la seconda volta Giuseppe Torchia, che ebbe la meglio su Alessandro Scipioni, dirigente leghista, poi passato a FdI.

In vista delle amministrative del 2024, il Pd ha già avviato, come da altre parti, un percorso programmatico per arrivare alle urne con proposte che tengano conto del futuro della città e delle necessità dei cittadini. In casa ‘dem’ si tiene a sottolineare di avere un gruppo dirigente solido, in grado di dare le indicazioni opportune. E, se necessario, di non avere problemi ad andare alle primarie. Da vedere poi la forma, se interne, di partito, o di coalizione. Notazione di colore: i due possibili contendenti di cui si parla, Vanni e Iallorenzi, vengono entrambi dalle file di Bonaccini. Dalla parte dei vincitori a livello nazionale (i seguaci di Schlein) si parla di percorsi locali da compiere alla luce di quel che si è fatto a livello nazionale. "Infatti - dice Laura Rimi della segreteria regionale del Pd – una decisione sul futuro del partito è già stata presa". Cioè, il candidato dovrà tener conto che a Roma le cose sono cambiate e che è il partito tutto che va alle elezioni. Dalle parti del centrodestra, il coordinatore di zona di FdI, Federico Pavese, pensa che Scipioni potrebbe essere una carta da spendere. "Però si dovrà vedere pure il quadro delle alleanze, anche sociali. Tanto più che partiamo da un risultato buono. Faccio anche notare che a Vinci vediamo un certo immobilismo amministrativo, unito anche a un’incapacità di sfruttare nel modo dovuto il nome e la figura del grande Leonardo".

(8 – continua)