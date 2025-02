I giovani talenti che brillano. Il miglior burger e la miglior pizza hanno origine nella città di Vinci

Vinci (Firenze), 24 febbraio 2025 – E’ un periodo in cui la città di Vinci riesce a mantenersi al centro della scena sotto il profilo dei primati. E’ da pochi giorni, infatti, che la patria di Leonardo può fregiarsi di due titoli non da poco, almeno per quello che riguarda il mondo sempre in rapida evoluzione degli amanti del buon cibo.

Si tratta infatti di poter vantare di avere fra i suoi chef chi sa fare la migliore pizza e il miglior burger d’Italia. Merito di due giovani che, nei giorni scorsi, hanno vinto due concorsi di rilievo nazionale mettendosi alle spalle numerosi concorrenti.

Da un lato c’è Fabrizio Mazzantini, che ha vinto la Burger Battle a Rimini nei giorni scorsi. Una sfida ai fornelli che ha coinvolto oltre sessanta concorrenti provenienti da tutta Italia, chiamati a cimentarsi nella preparazione di street-food. E si è aggiudicato il titolo di campione italiano 2025 per il suo burger “Così, su due piedi”. Secondo il regolamento, ogni concorrente doveva presentare una ricetta che potesse essere realizzata sia con hamburger di carne sia con burger di salmone, oltre agli ingredienti obbligatori e ai tre elementi a sorpresa estratti dalla ’mystery box’ (miele, avocado, spinaci, ananas, zucchero di canna, arance, formaggio spalmabile e limone). E Fabrizio ha inventato un panino con salmone panato, pluma di suino, coleslaw, succo d’arancia e ananas, ottenendo il favore dei giudici per la creatività.

Dall’altro c’è Sara Secci, che era impegnata a Sanremo proprio nei giorni del celebre Festival canoro simbolo della musica leggera italiana. E partecipando al “Pizza Festival” ha vinto nelle categorie “miglior pizzaiolo assoluto“ ed “impasti alternativi".

Una volta tornati a Vinci, sia Mazzantini sia Secci sono stati ricevuti dal sindaco Daniele Vanni, che si è complimento per i successi ottenuti.

“Due giovani che sono riusciti a fare della propria passione un lavoro ottenendo risultati di grande qualità e professionalità – ha commentato il primo cittadino – grazie a Sara e Fabrizio per tenere alti i colori della nostra città anche nell’arte culinaria”.