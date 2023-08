"Vinci: "Niente intitolazioni a Berlusconi" - Mozione respinta dal Comune"

Nulla di fatto, la mozione è stata respinta. Il Comune di Vinci non avrà una via, una piazza o un giardino intitolato all’ex premier Silvio Berlusconi. La proposta era stata presentata dal consigliere Alessandro Scipioni capogruppo dell’opposizione. Una scelta "vergognosa - commenta Scipioni insieme ad Andrea Parri responsabile di Forza Italia a Vinci - Berlusconi è stato un protagonista della storia del Paese. Inaccettabili i toni di disprezzo e di rancore verso un uomo che ha avuto la fiducia di milioni di Italiani. La maggioranza ha scritto una pagina indecorosa della storia della città". Sulla questione è intervenuta anche Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Superare l’antiberlusconismo vorrebbe dire rinnegare trent’anni di odio e di atavici - inutili - rancori e costruire ex novo una cultura politica - commenta Mazzetti - Abbiamo assistito a Vinci all’ennesimo tentativo di infangare la memoria dell’ ex presidente del Consiglio, questa volta da parte del consigliere Francesco Marzocchini, capogruppo Pd. L’eredità politica di Silvio Berlusconi non è solo un patrimonio di Forza Italia o del Centrodestra, è patrimonio di tutto il nostro Paese".