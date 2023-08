"VINCI: Il centrodestra non vota la richiesta al Governo di non tagliare il Pnrr"

E’ scontro sul Pnrr in consiglio comunale a Vinci. "Nell’ultima seduta consiliare, l’opposizione del centrodestra, gruppo Scipioni per Vinci - scrivono i Democratici per Vinci - ha dato prova di grande ipocrisia politica. Il gruppo di maggioranza ha presentato e votato un ordine del giorno che chiede al Governo un ripensamento sulla cosiddetta rimodulazione dei fondi Pnrr, che di fatto taglia al Paese 16miliardi di euro di fondi europei". Un definanziamento che comporta 5 milioni di euro per il solo comune di Vinci. "Se le cose resteranno così - ricorda la maggioranza - il Comune vedrà messe a rischio le realizzazione di opere pubbliche importanti quali ‘Vinci immaginari futuri’ (3,4 milioni di euro), la pista ciclabile (terzo lotto per un milione di euro), il relamping di viale Togliatti (180mila euro), la copertura della scuola media di Sovigliana (350mila euro) e la sostituzione dell’illuminazione delle medie di Sovigliana (90mila euro e altrettanti sul 2024 ancora da impegnare). Una opposizione responsabile si sarebbe dovuta unire alla richiesta della maggioranza, dal momento che il provvedimento governativo mette a rischio molti progetti anche nei comuni amministrati dal centrodestra come Pisa, Massa, Pistoia. Invece no, hanno voluto presentare un ordine del giorno contrario che ci invita a trovare risorse in altri fondi della Regione. "I cittadini di Vinci - ha detto il vicesindaco Sara Iallorenzi (nella foto)- vengono privati della realizzazione di infrastrutture che hanno l’obiettivo di portare una riqualificazione notevole con valorizzazione del territorio e della città. Per non parlare del danno alle imprese che hanno partecipato alle gare che sono risultate affidatarie o che hanno già iniziato i lavori oppure che hanno chiuso i cantieri". "Nell’ordine del giorno presentato da Scipioni - concludono i Democratici - non vi è alcun rispetto per il territorio".