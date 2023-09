Vinci, Assistenza Scolastica Disabili Blindata fino al 2026

VINCI

Il Comune sta organizzando l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità per altri tre anni, fino al 2026. L’appalto, per circa un milione di euro, sta per essere aggiudicato: restano da mandare in porto alcune formalità. Ma la strada è tracciata, il servizio è così "blindato" per ulteriori 30 mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico, ed è molto importante: la mano tesa da enti come i comuni, per le scuole, sui profili della disabilità, è di estrema importanza. In aiuto a quanto già lo Stato fa. A questo punto, possiamo riferirci a quanto nella stessa Vinci accadde tre anni addietro, a maggio 2020, quando il servizio venne riattivato: allora si aveva la facoltà di scegliere l’intervento a domicilio o a distanza. Per comprendere l’importanza dell’intervento, può correre in aiuto oggi il dato dell’epoca in cui si parlò di "adesione ampia": risposero 21 famiglie di cui 19 con intervento domiciliare e le restanti 2 con intervento a distanza. Mano tesa che dunque, nelle scuole della patria di Leonardo, andrà avanti anche per i prossimi tre anni potendo contare sul cospicuo finanziamento che costituiva la base d’asta. Nel triennio scorso, l’assistenza era stata garantita anche alla fascia d’età 0-3.

A.C.