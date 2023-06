Vinci a teatro Ecco la tre giorni targata Unicorno

Tre giorni di spettacoli per celebrare l’arte teatrale e festeggiare la fine dei corsi teatrali. Sta per tornare infatti la rassegna “Vinci a teatro“, giunta alla sua quinta edizione e a cura della locale compagnia Unicorno, che si terrà da mercoledì prossimo fino a venerdì 16 giugno. "Torniamo dopo una piccola pausa al teatro di vinci per mostrare tutta la passione e l’entusiasmo del gruppo spettacoli, del corso avanzato e del corso principianti", commentano entusiasti dalla compagnia Unicorno. Ad aprire il cartellone di eventi sarà mercoledì sera alle ore 21.15 la commedia “3° Piano, Interno 4”, il nuovo bellissimo emozionante spettacolo di punta della compagnia teatrale vinciana. Scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo, sarà interpretato da Carla Spinelli, Giulia Borsini, Matteo Dall’Olmo, Marco Monelli, Francesco Angioli, Alice Del Ministro, Silvia Parenti e Lucrezia Santoni.

Giovedì 15 Giugno, con il medesimo orario, sarà invece la volta di “Prosecco e Campari”, l’aperitivo di teatro offerto dagli adulti del corso principianti. Sarà una rappresentazione da non perdere, visto il debutto sul palcoscenico di molti dei partecipanti a questo corso. Dalla Regia del solito Matteo Dall’Olmo nasce questa kermesse con Alberto Bologna, Diletta Piromallo, Eugenia Rizzo, Mattia Scali, Elia Salani, Alessandra Di Geronimo, Alessia Fortino, Daniela Lacerra, Domenica Rigillo ed Eleonora Roccheggiani.

Infine, gran finale venerdì 16 giugno, ancora a partire dalle 21.15, andrà per la prima volta in scena lo spettacolo del corso teatrale avanzato “Lo specchio nel Labirinto”, scritto e diretto da Fabiola Veracini. Un testo epico e corale che saprà trasportare il pubblico in un mondo lontano. Interpretato da Elena Bivona, Francesca Ferrali, Cristian Pignataro, Elena Bellucci, Alessandra Barreca, Paola Briganti, Gaia Colasante, Michael Cavallini, Ettore Capozza e Gabriele Ghelli. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare preferibilmente scrivendo una email a [email protected] o telefonando al numero 334 7639468.