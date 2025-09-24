Villa Medicea verso la riqualificazione. Bozza d’accordo arrivata al Comune

Lo scorso lunedì, poche ore prima della commissione sulla Villa presieduta da Federico Pavese, è stata notificata dal Ministero della Cultura al Comune di Montelupo Fiorentino la bozza dell’ "Accordo di valorizzazione per la Villa Medicea dell’Ambrogiana". Lo ha fatto sapere nelle scorse ore il sindaco Simone Londi, in merito al documento che include tra i firmatari, insieme al Ministero e alla Regione, anche l’amministrazione comunale. Un’intesa che stabilisce una strategia condivisa comprendente il consolidamento, il recupero architettonico e paesaggistico e la definizione di nuove destinazioni culturali per lo storico immobile, che nelle intenzioni dei promotori dovrà portare all’apertura del bene (in condizioni di accessibilità e sicurezza) ad un pubblico nazionale e internazionale.

Le risorse economiche a disposizione ammontano complessivamente a 24 milioni di euro, suddivise in parti uguali tra Ministero e Regione, e saranno impiegate secondo un piano strategico di sviluppo culturale che individuerà tempi, modalità e strumenti di attuazione. Il Comune di Montelupo parteciperà a questo percorso come soggetto istituzionale coinvolto nella definizione e nella realizzazione del piano, con l’impegno di agevolare le procedure e contribuire alla costruzione di un modello di gestione condiviso. I timori legati al fatto che l’operazione potesse impantanarsi a seguito delle dimissioni dell’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, si sono diradati lo scorso giugno, durante la visita alla Villa del suo successore Alessandro Giuli.

In quell’occasione non ci fu l’incontro con il governatore Eugenio Giani come inizialmente ipotizzato, ma Giuli confermò la volontà del governo di proseguire sulla strada tracciata con il suo predecessore per quel che concerne l’Ambrogiana. La sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione, fa sapere l’amministrazione, rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio di una fase nuova nella storia della Villa, per favorirne recupero e rilancio in ambito culturale. E Londi, dopo aver ringraziato i soggetti coinvolti, auspica che la firma sull’accordo possa avvenire quanto prima.

Giovanni Fiorentino