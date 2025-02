Villa Balli: "Progettare il futuro insieme"

L’assessore alle Politiche Sociali, Federica Parisi, ha incontrato i rappresentanti di alcune associazioni attive nel sociali per un primo scambio di idee in merito al futuro di Villa Balli. La struttura ha ospitato esclusivamente persone diversamente abili, che in seguito sono stati reinseriti all’interno del Centro de "La Ginestra". A seguito di tutto ciò, l’edificio è stato chiuso temporaneamente e l’amministrazione ha deciso di iniziare a coprogettare con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa ed i principali enti del Terzo Settore. "Abbiamo avviato la coprogettazione per definire il futuro di Villa Balli, di cui sarà preservata la funzione sociale – ha detto Parisi –. L’articolazione della struttura si presta a essere utilizzata in modo flessibile. Per questo ho voluto coinvolgere le associazioni in questo primo incontro, cui ne seguiranno altri".