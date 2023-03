Villa Ambrogiana fiore all’occhiello Presto il progetto degli Uffizi Diffusi

"Io li chiamo Uffizi 2. L’idea che l’enorme patrimonio di opere non esposto possa trovare un ulteriore luogo. Noi abbiamo il dovere morale di conservare il nostro patrimonio, ma una corretta interpretazione dell’articolo 9 della Costituzione ci fa capire che il bene e la bellezza della nazione meritano anche di essere promossi nel mondo". Così parlo il ministro della cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano, durante la recente visita a Villa Ambrogiana, uno dei fiori all’occhiello del patrimonio artistico e culturale presenti sul nostro territorio.

Il luogo è uno dei tanti scelti per portare avanti il cosiddetto progetto degli Uffizi Diffusi, promosso dal direttore delle Gallerie Eike Schmidt e già presente anche all’interno del nostro territorio con le opere che hanno fatto tappa a Montespertoli. Si tratta di una bella iniziativa volta a valorizzare in maniera significativa il patrimonio presente negli undici Comuni, anche se in questo caso si parla di Montelupo.

La città della ceramica, negli anni, ha speso quasi un milione di euro nella tutela e nella salvaguardia del proprio patrimonio artistico e culturale, una somma che divisa per i circa 14mila abitanti fa oltre 65 euro a testa. Si parla dei soldi messi a disposizione dei beni come Villa Ambrogiana, per dare lustro al territorio e favorire la rinascita del turismo.

t.c.