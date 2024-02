Vigor Fucecchio sugli scudi. Arriva l’impresa in trasferta

La Vigor Fucecchio centra un’importante vittoria in chiave salvezza sul campo del Bagnoli in Emilia Romagna, quarta forza del campionato, per un totale di 7-3. Una vera e propria impresa quella compiuta dai fucecchiesi anche senza le tante assenze. Una partita fin da subito approcciata nel modo corretto in cui il Fucecchio è riuscito a reggere in modo egregio il ritorno dei padroni di casa nel primo tempo, per poi allungare e, pur in sofferenza, gestire il risultato nella ripresa. A coronare questo bel successo ci hanno pensato con due triplette magistrali Damiano Umalini e Omar Obando Montalbano, con sigillo finale di Mattia Carmignani.

Con questi tre punti i fucecchiesi salgono a 15 punti riportandosi in piena corsa per la salvezza diretta. Adesso, sabato prossimo, alle 15, nel proprio palazzetto ospiteranno il Boca Livorno, altro duro ostacolo visto che i labronici hanno gli stessi punti del Bagnolo.

In C2 invece l’Atletico Fucecchio viene fermato sul risultato di 4-4 in casa dal Centro Storico Lebowski, terza forza del girone. I biancorossi fucecchiesi prima di questo appuntamento erano in testa alla classifica insieme al Timec Prato, ora scivolano invece a meno due punti dalla vetta al termine comunque di un pareggio più che giusto dopo che entrambe le squadre hanno messo in campo una battaglia leale senza esclusione di colpi. Per la squadra di coach Perretta sono andati a segno Lorenzo Magini con una doppietta e Brancati e bomber Frediani con una rete a testa. Adesso l’Atletico Fucecchio tornerà in campo prima venerdì sera alle 22.30 a Prato contro il No Sense per la ventiduesima giornata di campionato e poi lunedì prossimo alle 21.30 a Fucecchio contro Il Chiusi negli ottavi di finale di Coppa Toscana.

Si arrende, invece, il Limite e Capraia che crolla per 3-2 in casa contro il più quotato Atletico 2001. Una gara molto equilibrata e combattuta fino alle sue ultime battute finale. Ai giallorossi di Mister Gargelli non sono però bastate le reti di Calugi e Sodi per provare a portare a casa dei punti importanti contro la quarta forza del campionato. Il Limite resta così a 30 punti, lontano cinque lunghezze dalla zona play-off. Questa la formazione: Rizzatti, Scaramelli, Vannini, Massara, Pitrone, Cardellini, Calugi, Murdocca, Matteini, Nesti, Petrella, Sodi. Venerdì sera trasferta alla palestra Gramsci-Keynes a Prato contro il San Giusto in un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off.

Niccolò Pistolesi