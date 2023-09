In pensione dopo 42 anni la prima vigilessa di Empoli

Firenze, 9 settembre 2023 - Va in pensione Patrizia Sardi, prima agente della polizia municipale di Empoli (Firenze), entrata nel comando nel settembre 1981 dopo concorso pubblico. Ieri il saluto, ricevuta dalla sindaca Brenda Barnini nella sala Galleria Moderna al primo piano del palazzo comunale, accompagnata dal comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, Massimo Luschi e dall'ispettore Massimiliano Mengoni, responsabile del comando territoriale di Empoli.

"Mi sono sempre trovata bene: eravamo una squadra di giovani volenterosi quando sono entrata e nel corso degli anni ho lavorato con soddisfazione con tutti i colleghi e le colleghe. Oggi a sessantadue anni e con quarantadue di lavoro vado in pensione orgogliosa di quello che ho fatto e come sono riuscita a portarlo avanti grazie alla forza del gruppo di persone con cui ho lavorato fianco a fianco", le parole di Patrizia Sardi.

"È emozionante per me salutare la prima donna entrata nella polizia municipale di Empoli e dell'Empolese Valdelsa a servizio della nostra collettività per quarantadue anni e lo è ancora di più ascoltare la storia di quegli anni di lavoro intenso nella nostra città, che come ha detto Patrizia, li ha trascorsi davvero bene sentendosi in una squadra affiatata. Questo rende onore a tutto il corpo di polizia municipale", il commento della sindaca empolese Brenda Barnini.