Vie dissestate: "Incontreremo i residenti"

L’amministrazione comunale incontrerà nei prossimi giorni i residenti che hanno inoltrato la raccolta firme, per illustrare loro la strategia adottata in termini di intervento. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Marco Pierini, rispondendo un paio di giorni fa in consiglio comunale all’interrogazione presentata dalla consigliera di Progetto Montespertoli Luciana Morelli. Un atto che riguardava in particolare le condizioni del manto stradale di via Pertini e via IV Novembre, che come documentato anche dagli stessi abitanti della zona appariva in più punti sconnesso e degradato (con tutti i rischi che ne conseguono per la circolazione).

Gli stessi cittadini avevano poi promosso una petizione, per chiedere un intervento urgente di riasfaltatura da parte del Comune di Montespertoli. E Pierini ha fatto il punto della situazione, elencando le precedenti operazioni e i prossimi passaggi. "L’amministrazione ha deciso in questi anni di investire in interventi analoghi anche in via Romita, via Marconi, via Meucci, via Volterrana, via Taddeini, via Di Vittorio e via Virginio – ha fatto presente entrando nel dettaglio sull’intervento – per quel che riguarda via Pertini, ci al momento sono urbanizzazioni non in carico al Comune. Così come per via IV Novembre, chiederemo agli uffici comunali di valutare il costo del rifacimento di asfalto e marciapiedi".