Videosorveglianza nelle frazioni In arrivo nuove telecamere a San Quirico e a Martignana

Abitato più sicuro anche nei piccoli centri. Grazie ad un contributo di Regione Toscana il Comune di Montespertoli può ampliare la propria rete di videosorveglianza anche alle frazioni iniziando da quelle più popolose come San Quirico e Martignana. L’amministrazione ha deciso di investire tali risorse su due località del territorio comunale: San Quirico in Collina e Martignana. La decisione di installare la nuova videosorveglianza in queste zone è stata presa al fine di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali attività illegali in due delle frazioni che hanno la più alta presenza di residenze e attività.

Il sindaco dice: "La sicurezza dei nostri cittadini è una delle nostre principali priorità. Grazie al finanziamento della Regione Toscana, potremo installare nuove telecamere a San Quirico e Martignana, migliorando significativamente la sorveglianza e garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini, ai commercianti e alle imprese e mantenendo una promessa fatta da tempo ai residenti" Due nuove telecamere saranno installate presso piazza Fresu a Martignana, frazione estesa e lontana dal capoluogo. Questa zona pedonale ospita numerosi negozi e attività di servizio ma purtroppo negli ultimi anni ha subìto alcuni danneggiamenti e furti, le telecamere previste copriranno sia il fronte che il retro dell’area pedonale in modo da offrire una visuale a trecentosessanta gradi. A San Quirico in Collina le telecamere verranno installate nel parcheggio nei pressi della Chiesa e del campo sportivo. Questa area ha visto registrarsi alcuni atti di vandalismo nei confronti di proprietà private e pubbliche, con casi di scassi e furti su auto parcheggiate. Le telecamere contribuiranno a contrastare tali comportamenti e a garantire una maggiore tranquillità per i residenti e gli utenti del parcheggio.

Insieme alle tre fototrappole che saranno posizionate in modo itinerante nel territorio comunale per contrastare l’abbandono dei rifiuti, il Comune rafforza quindi il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella sicurezza urbana. Le nuove telecamere di videosorveglianza nelle due frazioni di San Quirico e Martignana si aggiungono agli strumenti già esistenti sul Capoluogo e contribuiranno a garantire una maggiore deterrenza contro atti criminali e comportamenti incivili.