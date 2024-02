"Viale Colombo, la commissione serviva a fare piena chiarezza"

Non si placano le polemiche su viale Colombo. Forza Italia e Gruppo Misto attaccano dopo la bocciatura della commissione d’inchiesta: "La vicenda della pista ciclopedonale di viale Colombo si trascina da anni: scopo della mozione era costruire – si legge in una nota congiunta –, in modo bipartisan, un impianto informativo dettagliato e completo sulla fase di progettazione, sugli aspetti economici e sulle procedure di collaudo di un’opera che ha preso il via nel 2021 e che non si sa quando vedrà la luce". E poi ancora: "Nel frattempo, centinaia di migliaia di euro (sicuramente, più di 800mila) sono già stati impegnati – aggiunge –, la gente usa una infrastruttura non ancora collaudata e altri alberi storici ad alto fusto verranno immotivatamente abbattuti". Poi l’affondo: "Chi sa di aver operato in maniera pienamente corretta e trasparente non si sottrae da un organo che la legge qualifica come “garanzia delle minoranze” come la commissione di indagine".