Viale Colombo, è bufera: "Commissione d’indagine sulla pista ciclopedonale"

La maggioranza, si apprende, è intenzionata a respingere la richiesta. Ma Leonardo Pilastri (Gruppo Misto) è tornato a chiedere a gran voce una commissione di indagine per la pista ciclabile di viale Colombo a Fucecchio. "Insieme al disastroso progetto del parcheggio sotterraneo nel Parco Corsini, la vicenda della pista ciclabile di viale Colombo è sicuramente uno degli esempi più eclatanti del pressapochismo, della sinistra fucecchiese – sottolinea Pilastri –. Troppi sono gli errori di questa opera. Troppi i soldi spesi, per risultati tutti da verificare. Serve una commissione che faccia piena luce su tutta la vicenda". In estrema sintesi, secondo il Gruppo Misto, le problematiche riguardano innanzitutto "la progettazione dell’opera, con particolare riferimento al mancato utilizzo di una intera corsia stradale e al conseguente interessamento della banchina, con relativo abbattimento immotivato e crudele di alberi sani ad alto fusto".

Un altro problema riguarda il collaudo, secondo l’opposizione. "L’opera è stata, finora realizzata in due distinti momenti, con due distinte decisioni di giunta e due distinte procedure di affidamento dei lavori – attacca Pilastri –. Al riguardo, la giunta, ufficialmente, mi comunicò che non avrebbero collaudato ogni lavoro autonomamente, ma che avevano previsto di fare un certificato di regolare esecuzione unico, da redigersi solo al termine di tutti i lavori. Ciò, a parer mio, in apparente contrasto con la normativa vigente sulle opere pubbliche".

"Fra l’altro, poche settimane fa la giunta ha deciso di dare inizio ad un’ulteriore fase di lavori –attacca Pilastri –, distinta amministrativamente dalle altre, che interverrà nella stessa area, con la conseguente impossibilità di identificare in modo dettagliato le eventuali difformità di quanto precedentemente realizzato con quanto previsto nei relativi capitolati"

Infine, i costi: "con i primi due lavori si erano già raggiunti i quattrocentosessantamila euro, “salvo complicazioni” – spiega il gruppo Misto –. A essi si aggiungono altre centinaia di migliaia di euro relativi al nuovo progetto di “ampliamento”. In sintesi: i cittadini avranno una pista ciclopedonale che potrebbe verosimilmente arrivare a costare un milione di euro". Tutte cose che, secondo Pilastri, devono essere messe sotto la lente da una commissione ad hoc.