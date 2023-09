Viale Colombo a Fucecchio fa discutere: "Alberi abbattuti per sicurezza, 300 nuove piante per migliorare l'ambiente"

"A breve verranno messe a dimora 300 nuove piante per migliorare la qualità ambientale". Sono le parole di Alessio Spinelli per replicare alle dure critiche del gruppo misto sulla pista ciclabile di viale Colombo. "Il miglioramento della qualità ambientale è alla base di tutte le scelte dell’amministrazione comunale - spiega il primo cittadino – E’ bene ricordare che stiamo parlando di 7 alberi rimossi su un totale di circa 130 che ci sono sul viale. E poi va detto chiaramente che la scelta di rimuoverli è stata dettata esclusivamente da motivi di sicurezza. Alcune piante erano malate, altre pregiudicavano la sicurezza delle abitazioni adiacenti. E’ facile parlare di tutela dell’ambiente quando la casa che rischia di vedersi arrivare un albero addosso non è la propria".

E poi ancora: "L’incolumità delle persone viene prima di tutto – aggiunge il sindaco –. Certe scelte come quella della pista ciclabile e del senso unico di marcia l’amministrazione le ha prese dopo essersi consultata con molti residenti della stessa strada oltre che con le associazioni sportive, ricreative e di promozione di Ponte a Cappiano. Si tratta di una strada che, fino a poco tempo fa, aveva una carreggiata molto stretta a doppio senso di marcia e sulla quale si sono verificati tanti sinistri che hanno coinvolto mezzi pesanti".

Ma oltre al tema della sicurezza il sindaco Spinelli interviene anche sulla questione ambientale.

"Il miglioramento ambientale – dice – è alla base del nostro agire quotidiano. Non è l’abbattimento di 7 alberi a dimostrare il contrario. Si migliora la qualità dell’ambiente riducendo il traffico veicolare, ad esempio, e questo obiettivo si persegue anche creando percorsi pedonali e ciclabili come stiamo facendo in viale Colombo". Infine, l’ultima considerazione: "Il miglioramento dell’ambiente poi si ottiene piantando nuovi alberi nelle zone più adatte e dove è più necessario migliorare la qualità dell’aria – conclude –. In viale Colombo stiamo già mettendo nuove piante in punti dove non creano pericoli".