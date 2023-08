Viaggio tra la storia del Palio e i monumenti di Fucecchio per rilanciare il turismo

Un pacchetto per conoscere Fucecchio, le sue bellezze, i monumenti, le piazze e le grandi risorse di una terra dalle origini antiche e importanti. E’ lo ’Storellyng experience tour’ che è tra le proposte di Iter Mentis in collaborazione con Fucecchio Turismo e rientra tra le nuove iniziative per rilanciare e valorizzare il territorio. La proposta di viaggio comprende dal parco Corsini ai sotterranei medievali passando per la storia del Palio che è una delle più importanti tradizioni della città. La proposta si completa con la visita guidata con storyteller locale, aperitivo del Pellegrino e con una prova del costume medievale della nobile contrada di Sant’Andrea. Il prossimo appuntamento, già prenotabile, è per il 15 ottobre. Iter Mentis, tutto l’anno, presenta un vasto cartellone di proposte e anche gite nei luoghi più disparati e inoltre escursioni naturalistiche (tra resti e rovine di antichi monumenti e luoghi storici) e visite guidate a interessanti siti conosciuti.