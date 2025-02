"Via Trieste dissestata. Il terreno sta cedendo"

Un’interrogazione per chiedere lumi all’amministrazione comunale dello stato di via Trieste, sollecitando un intervento. È stata protocollata da Montespertoli di Tutti e dovrebbe essere discussa già nella prossima seduta del consiglio. "L’ultimo tratto della via si trova in condizioni critiche a causa del dissesto del manto stradale e del progressivo cedimento del terreno a monte del muro a retta. Le buche e gli avvallamenti compromettono la sicurezza di pedoni e automobilisti, mentre le infiltrazioni d’acqua causano disagi ai residenti, che sono stati costretti a installare protezioni per difendere gli ingressi delle loro abitazioni – hanno commentato i consiglieri d’opposizione – data la presenza di una pavimentazione in autobloccanti, le continue infiltrazioni, aggravate dagli acquazzoni delle ultime settimane, stanno provocando un progressivo dilavamento del terreno con conseguente rotazione e cedimento del paramento murario e del parapetto stesso, in condizioni già molto compromesse".