Via Trecento, ok al restyling Approvato il progetto dei lavori

Strade comunali da rifare: sta per arrivare il turno di via Trecento. Progetto approvato per quasi 30mila euro, con fondi sovra-comunali. Lavori al via nella settimana del 4 settembre. La conferma è arrivata dal sindaco Alessio Mugnaini, che ha sottolineato anche l’importanza dell’operazione. Via Trecento si stacca dalla Sp Lucardese sul versante valdelsano della dorsale di Montespertoli, e arriva alla frazione omonima per poi raggiungere lo storico villaggio di Gigliola, dove don Lorenzo Milani nell’immediato Dopoguerra avviò il suo mandato sacerdotale ed educativo. All’inizio della via si trova anche l’agglomerato di Barberinuzzo. In altre parole: la strada collinare serve numerose famiglie e diverse strutture ricettive. Come altre nel territorio di Montespertoli, per sua natura assai franoso, anche via Trecento risente di uno stato sempre più precario, con frequenti buche ed avvallamenti. Situazione fatta presente al suo tempo al Comune, che ha aggiunto la via alla (lunga) lista di strade da tenere sott’occhio per il cattivo fondo. Si cerca di intervenire sia con lavori che risolvono l’immediato, sia con operazioni più strutturali, com’è il caso appunto di Trecento.

Il progetto era stato approvato da poche settimane, com’era trapelato, e tempo ormai poco più di venti giorni e si passa al cantiere. Fare la ‘lista della spesa’ per le strade di Montespertoli sarebbe assai lungo: ricordiamo che in graduatoria ci sono adesso via Beniamino Gigli (nel centro abitato; 90mila euro stanziati, lavori in autunno), via di Montegufoni, via di San Vincenzo (tra Montagnana ed il fondovalle Pesa), via di Montelupo, alcuni tratti di via San Piero in Mercato. Di nuovo nel centro abitato, al via anche i lavori di consolidamento in via delle Mimose. Via di Poppiano è stata appena rimessa a posto nei tratti più franosi; più indietro nel tempo è stato il turno di via di Polvereto. Tutto ciò se ci fermiamo alle strade di proprietà comunale, cui andrebbero aggiunte quelle della viabilità della Città Metropolitana (Volterrana, Certaldese, via Lucardese, tutte alle prese con smottamenti). Il capitolo strade e frane fa storia a sé nel bilancio di Montespertoli, che cerca - onde far fronte a tutte le situazioni - anche fondi regionali e statali.

Andrea Ciappi