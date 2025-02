"Via Pistoiese resta chiusa fino a nuovo ordine"

Via Pistoiese rimarrà chiusa fino a nuovo provvedimento. Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni, a proposito della frana verificatasi la scorsa settimana a Casiloste, dovuta alle precipitazioni particolarmente intense. Sarà necessario un intervento volto a consolidare il versante franato. "Martedì scorso è stato fatto il punto con la MetroCittà sulla situazione della frana che si è verificata sabato 1 febbraio in zona Casiloste, sopra Salvino – ha spiegato il primo cittadino a tal proposito - purtroppo il versante risulta ancora instabile, tanto che nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio c’è stato un altro smottamento. È quindi necessario verificare la sicurezza del tratto prima di riaprire la strada provinciale. A breve verranno effettuate delle indagini diagnostiche preliminari, propedeutiche alla riapertura e alla progettazione di un intervento di somma urgenza per il ripristino del versante interessato dalla frana".