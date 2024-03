Via Medicea: rinnovata la convenzione

Dopo l’ingresso a progetto in corso qualche anno fa, il Comune di Montelupo continuerà ad essere una delle tappe della Via Medicea almeno sino al 2026. Questo è quanto prevede lo schema di convenzione 2024 – 2026 redatto dall’ente insieme ai Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Quarrata, Carmignano, Fucecchio, Vinci e Capraia e Limite, per quel che riguarda lo sviluppo futuro dell’iniziativa lanciata nell’immediato pre-Covid con l’obiettivo di valorizzare l’area del Montalbano (e non solo) unendo il trekking alla cultura.

La precedente convenzione, sottoscritta nel 2021, aveva durata triennale. La stessa prevista anche dal nuovo documento, che per quanto riguarda Montelupo dovrebbe essere oltretutto presentato (ed approvato) già nel corso della prossima seduta del consiglio comunale fissata per martedì prossimo. Un itinerario che ha già superato la lunghezza complessiva di 100 chilometri, considerando l’intero percorso. Del quale fa parte l’"Anello di Capraia e Montelupo", lungo 16 chilometri, che porta gli escursionismi anche nei pressi del Museo della Ceramica e della Villa dell’Ambrogiana.

Già lo scorso dicembre, il Comune di Montelupo aveva dato mandato di implementare ulteriormente la cartellonistica sul territorio, promuovendo la Via Medicea. Per un progetto ormai consolidato che mira a diventare sempre più centrale anche in chiave turistica.

G.F.