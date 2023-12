Via Medicea, la strada che unisce. Dal trekking alla storia: i progetti

"Un bellissimo progetto, che unisce comuni e territori legati dalla storia dei Medici. E che sta creando tante opportunità di conoscenza e di visite turistiche. Si tratta di un’iniziativa alla quale abbiamo aderito con convinzione e sulla quale puntiamo molto". Parola del sindaco Simona Rossetti, che ha così presentato così il progetto della Via Medicea. Un itinerario pensato per gli appassionati di trekking e di storia (articolato in più tappe che si snodano attraverso i territori di Prato, Pistoia e Firenze, per un tracciato complessivo di circa 80 chilometri) lanciato nel 2019, al quale anche il Comune di Cerreto Guidi ha aderito in un secondo tempo. Cerreto fa parte nel dettaglio della quarta tappa, quella che unisce Vinci a Fucecchio: un percorso di 19 chilometri, che porterà gli escursionisti anche sul territorio cerretese dando loro la possibilità di visitare la Villa e il MuMeLoc.

L’argomento tornerà d’attualità nella seduta comunale fissata per dopodomani alle 21: il consiglio dovrà infatti approvare lo schema di convenzione per la gestione della Via Medicea da sottoscrivere anche dai Comuni di Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Fucecchio, Montelupo, Quarrata, Vinci e Capraia e Limite. Per poi lavorare per far crescere ulteriormente il progetto.