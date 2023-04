Via Maremmana Prorogato il cantiere e strada tutta chiusa

Il disagio c’è e la notizia è che durerà più del previsto. Si è reso infatti necessario prorogare al 5 maggio la chiusura di via Maremmana a Montelupo Fiorentino, per completare i lavori. L’intervento in corso si è rivelato più complesso del previsto. Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della strada con la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili è stata prevista anche la sistemazione del rio dei Bottini e la regimazione delle acque meteoriche. Un’attività che interessa tutta la strada e i sotto servizi. Per questa ragione la modifica della viabilità conseguente al cantiere sarà prolungata di qualche giorno. Con un cambiamento sostanziale: la strada sarà chiusa totalmente.

Fino ad oggi era stata lasciata la possibilità di procedere in direzione Sammontana, ma in troppi hanno imboccato il passaggio in senso di marcia contrario rischiando di causare incidenti. Ecco, dunque, la decisione per tutelare chi lavora nel cantiere e chi guida. Per raggiungere Montelupo dalla Firenze Pisa Livorno occorrerà uscire ad Empoli Est e arrivare dalla Statale 67, oppure uscire a Ginestra. Chi, dalla Statale 67, dovrà andare verso Sammontana e Villanova dovrà comunque proseguire e accedere dallo svincolo di Empoli Est. Per chi da Montelupo deve raggiungere Firenze è consigliato l’ingresso a Ginestra. L’uscita a Montelupo può essere usata solamente da chi provenendo dal mare deve andare verso Sammontana e Villanova. "La situazione - afferma l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Nesi - si è rivelata insostenibile a causa della scorrettezza e dell’avventatezza di diversi conducenti. Tante anche le sanzioni elevate dalla polizia municipale. L’impegno è a concludere comunque quanto prima i lavori riducendo al minimo i disagi".