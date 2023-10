Via libera al piano da 3,8 milioni. Negli hangar dell’ex Aeronautica un centro dedicato alla cultura

Un immobile che sarà presto riqualificato nell’ottica di ampliare l’offerta di servizi per la comunità. E’ arrivato il via libera dal consiglio comunale di Certaldo per il recupero degli hangar dell’ex Aeronautica. Un’operazione da quasi 4 milioni di euro per riportare in vita un significativo esempio di archeologia industriale del patrimonio storico-architettonico, bene vincolato per il quale si ridisegna un futuro. Nell’ambito del progetto Pinqua (Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare), il piano figura tra le importanti variazioni di bilancio triennale approvate durante l’ultima seduta. L’intervento ha due obiettivi: rigenerare e riqualificare una struttura dismessa e inutilizzata, ma anche promuovere il coinvolgimento di operatori pubblici e privati, in particolare afferenti al mondo delle associazioni. L’investimento è di 3,8 milioni di euro, di cui 1,9 di contributo Pnrr, 380mila euro di risorse dal Fondo opere indifferibili e 100mila euro del Fondo statale progettazioni enti locali. La parte rimanente con mutuo flessibile (700mila), 350mila da avanzo di amministrazione e altri 300mila da entrate correnti.

Nasceranno laboratori artistici nelle arti visive, inclusi spazi espositivi per opere di grandi dimensioni: qui troveranno casa pittura, scultura, tipografia ma anche produzioni video, oltre a laboratori teatrali e per la danza con spogliatoi annessi. All’interno di queste aree, verranno integrati locali di servizio, situati lungo il lato dell’edificio rivolto alla ferrovia, con l’obiettivo di creare una barriera effettiva, anche in termini di isolamento acustico. Si comincerà dal restauro della struttura, preservando come detto le caratteristiche architettoniche. "Abbiamo chiuso lo stanziamento di tutte le risorse necessarie per poter rendere finalmente esecutivo questo progetto – spiega il sindaco Giacomo Cucini - Abbiamo dovuto fronteggiare l’aumento dei costi, non solo per il rincaro delle materie prime. C’è da fare una bonifica e da realizzare un solido muro di cemento armato a scopo di sicurezza. A tutto questo si aggiunge la destinazione d’uso che abbiamo scelto, quella dei servizi alla persona, che richiede caratteristiche particolari: è il progetto più complicato che abbiamo affrontato. Ma è questa la vera rigenerazione urbana".