Via Francigena tra sport, storia e cultura: una camminata per tutti Il 21 aprile si terrà a Gambassi Terme la manifestazione "Camminando sulla Francigena", una camminata non competitiva lungo la via Francigena. Organizzata da Valdelsa Runners e patrocinata dal Comune, l'evento unisce cultura e attività fisica in un percorso che attraverserà il territorio comunale. Inoltre, a breve si terrà l'assemblea generale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene in Svizzera, con la partecipazione delle autorità locali.