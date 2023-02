Via della Resistenza E’ pronto il parcheggio

Lo avevano chiesto i residenti. Ora che i lavori sono finiti, la proposta è diventata realtà. Sono terminati gli interventi per la realizzazione del parcheggio in via della Resistenza a Montelupo Fiorentino. L’area dell’Ambrogiana è stata caratterizzata da una riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse e da un conseguente ripopolamento. Da qui la necessità, espressa in più contesti dai residenti, di avere nuovi parcheggi a disposizione. Da oggi è possibile utilizzare quello di via della Resistenza. Della richiesta si era fatto portavoce il consigliere Simone Baldi, attraverso una mozione presentata nel 2021 in Consiglio Comunale. I lavori hanno riguardato un’area destinata ad anfiteatro e luogo di incontro, ma mai usata con questa finalità dalle persone che hanno sempre preferito il Parco dell’Ambrogiana e ora i nuovi giardini attrezzati. Per cui è stato scelto di usare questo spazio per incrementare i posti auto che passano da 26 a 40. Sono stati realizzati infatti 14 nuovi parcheggi a lisca di pesce inclinati a 45° disimpegnati da una corsia di manovra a senso unico di circa 4 metri in grado di facilitare il transito dei veicoli. Sul lato esterno ai nuovi parcheggi è stato ripristinato il marciapiede; in aggiunta è stato realizzato un attraversamento pedonale dotato di sbassi per facilitare la discesa e la salita, in prossimità di via I Maggio, in modo da garantire la continuità pedonale su quel lato. E non è tutto. Nell’elaborazione del progetto è stata posta particolare attenzione alla salvaguardia delle piante e al risparmio energetico. Ecco perché con l’occasione dell’intervento stradale è stata integrata la pubblica illuminazione con nuovi corpi illuminanti."Il progetto concluso - afferma l’assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, Lorenzo Nesi - ha due aspetti che sono da mettere in evidenza: la costante attività di ascolto da parte dell’amministrazione nei confronti delle istanze dei cittadini e la scelta di realizzare interventi che tengano sempre presente della ricaduta in termini ambientali. Nel caso specifico la posa di nuove piante e la scelta di intervenire sull’illuminazione pubblica sono degli elementi migliorativi del progetto complessivo". Nella zona saranno anche collocate alcune panchine.