Via dei presepi. Il debutto della Pro loco

Una ventina di rappresentazioni presepiali, di vario tipo e caratteristiche, realizzate da associazioni, parrocchie, enti, privati cittadini. Con il duplice obiettivo di celebrare le festività natalizie e valorizzare il territorio. Anche Capraia e Limite avrà quest’anno la sua "Via dei presepi", organizzata dalla pro loco con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana. Un percorso suggestivo che porterà i visitatori ad attraversare il paese. E che avrà come prima tappa il "presepe poliscenico animato" della Pro Loco Capraia e Limite.

Una rappresentazione realizzata da Tommaso Cei e dai suoi collaboratori, che trova posto nei locali della Misericordia di Limite e sarà visitabile ogni giorno da oggi al prossimo 7 gennaio, dalle 15 alle 19. Capraia ospita cinque presepi, due dei quali allestiti in chiesa: uno nella chiesa di Santo Stefano, l’altro nella chiesa della Santissima Annunziata. Gli altri sono stati realizzati da Fornace Pasquinucci, Daniela e Bruno Scardigli, Lavanderia Ecoclean e dal Comitato Capraia in festa, rispettivamente in Piazza Dori, via Valicarda e via Allende. Per quel che riguarda Limite, le prime rappresentazioni trovano posto nelle sedi del circolo Arci, dell’Us Limite, della Pubblica Assistenza e nella Casa del Popolo. Altri sono stati realizzati da Cartoleria Anna, Canottieri Limite, Fattoria Castellina, Marco Antonini Ristorante "Franco" e Tabaccheria Pistolesi (oltre che dal sopracitato Cei, in via Fratelli Cervi). E a chiudere, il presepe della Pieve di Santa Maria.