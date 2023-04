Via Crucis in Collegiata

Il nubifragio che si è abbattuto sulla città venerdì nel tardo pomeriggio ha costretto i fedeli a modificare lo svolgimento di uno dei riti pasquali più sentiti e seguiti, la “Via Crucis“.

La processione lungo le strade cittadine che era stata prevista per accompagnare, appunto, lo svolgimento del rito del Venerdì Santo non c’è stata e l’intera cerimonia si è quindi svolta al chiuso. I fedeli, infatti, si sono ritrovati per la celebrazione della la “Via Crucis“ all’interno della chiesa della Collegiata, dove è stata ricordata la passione di Gesù nelle dodici stazioni previste dal rito religioso. A officiare tutta la celebrazione è stato il proposto della Collegiata empolese, don Guido Engels. Fra i molti fedeli presenti, c’erano anche i rappresentati della Misericordia cittadina.