Vetri sfondati alle auto in sosta. La rabbia del sindaco : "Microcriminalità odiosa"

Vetri infranti e pneumatici tagliati alle auto in sosta. Questo, stando alle denunce presentate alle forze dell’ordine da due privati cittadini, è quanto avvenuto a Vinci nei giorni scorsi. Il primo episodio segnalato riguarda via Villa Alessandri: in questa circostanza si sarebbero verificate quattro spaccate ai danni di altrettante automobili posteggiate nei pressi del campo sportivo. Ignoti avrebbero oltretutto prelevato gli oggetti rinvenuti all’interno dell’abitacolo, prima di darsi alla fuga. I frammenti dei finestrini sarebbero stati rinvenuti anche da chi frequenta il circolo di Petroio, in un secondo momento. Più o meno in contemporanea, in via Pameli (nella frazione di Sovigliana) un cittadino ha denunciato agli agenti di aver trovato le gomme del proprio veicolo tagliate. L’auspicio delle vittime è che i colpevoli vengano identificati, sfruttando magari le immagini di videosorveglianza. Il sindaco Giuseppe Torchia ha ad ogni modo rassicurato la cittadinanza.

"Si tratta di azioni e atti predatori particolarmente odiosi. Posso comprendere lo stato d’animo dei cittadini – ha premesso – come amministrazione, abbiamo investito in progetti di videosorveglianza e l’accesso e l’uscita dal Comune sono sorvegliati da telecamere. Senza contare la collaborazione con le forze dell’ordine, che andrà avanti. Posso poi garantire che, stando agli ultimi dati in mio possesso, il quadro sulla micro-criminalità a Vinci non desta particolari preoccupazioni. E ha anzi evidenziato valori più rassicuranti rispetto a tante altre realtà comunali".

G.F.