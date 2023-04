Vespa Rave doppia iniziativa nella ’Buca’

Due giorni di emozioni. E la Buca del Palio ancora protagonista. Ci sono le date: sabato 27 e domenica 28 maggio, nella Buca dove le contrade ogni anno duellano per il Cencio, l’associazione Il Ponte Mediceo organizza il Vespa Rave 2023, raduno ufficiale e tappa di campionato turistico nazionale e regionale, nonché evento a partecipazione estera. Infatti sono attese partecipazioni anche da oltre confine.

Il raduno inizierà nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio con l’accoglienza dei vespisti – amanti delle due ruote che hanno fatto un pezzo di storia d’Italia –, i quali avranno la possibilità di scegliere tra due diversi itinerari culturali: uno prevede la visita al Museo Piaggio di Pontedera, l’altro invece la visita alla casa natale di Leonardo da Vinci e al borgo storico di Vinci. I due itinerari si riuniranno a tardo pomeriggio per la visita con aperitivi al Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano prima del rientro in ’Buca’ per la festa del sabato sera. Domenica 28, dopo la colazione e la distribuzione dei gadget, la manifestazione proseguirà con un breve giro in vespa tra la zona umida del Padule e le verdeggianti colline attorno a Fucecchio, con sosta e aperitivo alla Big Bench e rientro in ’Buca’ per il pranzo e le premiazioni.

C. B.