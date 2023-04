Vertenza Rosselli "L’attenzione sarà massima"

EMPOLI

"Salvate la Rosselli". L’appello è stato lanciato dalla Cgil, che nel giorno di Pasquetta ha portato alla luce la vertenza che vede protagonisti nove dei diciannove lavoratori della Angiolo Rosselli di Empoli, storica ditta di fiammiferi con sede a Terrafino impegnata in un processo di delocalizzazione della produzione che porterà ad un brusco ridimensionamento dell’organico. La Camera del Lavoro del territorio ha chiesto l’intervento di Comune e Regione, confermando la necessità di portare la questione sui tavoli di palazzo Strozzi Sacrati. L’obiettivo è scongiurare la perdita di posti di lavoro in un’azienda che ha circa 170 anni di storia e che di fatto è la più antica di Empoli. Prima a Pontorme, poi a Terrafino, tutti conoscono la storia di una fabbrica che per quasi due secoli ha dato lustro alla città. "In un mercato che cambia in continuazione – conferma l’assessore alle attività produttive del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini – le delocalizzazioni purtroppo sono all’ordine del giorno. Non conosco in dettaglio la vicenda quindi è necessario approfondire. Posso assicurare che ci sarà la massima attenzione e come amministrazione cercheremo di capire cosa possiamo fare per tutelare l’azienda più antica della città". L’obiettivo, ovviamente, è quello di non perdere neanche uno dei posti di lavoro messi a repentaglio dalla scelta della società di delocalizzare la produzione – mantenendo nella sede di Empoli soltanto la commercializzazione di fiammiferi e stuzzicadenti – ma la paura è che entro fine mese i licenziamenti diventino effettivi.