Verso Mercantia 2024 . Il tema? È il trionfo del sole. Omaggi a Puccini e Busoni

La trentaseiesima edizione di "Mercantia" prenderà il via il prossimo 17 luglio, per chiudersi il 21 luglio successivo. E l’idea poetica di quest’anno sarà rappresentata da "Il trionfo del sole". Queste le prime anticipazioni riguardo al festival internazionale del "Quarto Teatro", che lo scorso anno ha fatto registrare 20mila spettatori paganti nell’arco dei cinque giorni. Il 33 per cento in più rispetto al 2022, quando tuttavia la rassegna si svolse su quattro giorni. Gli anni del Covid e delle limitazioni sembrano definitivamente alle spalle, anche tenendo conto di queste cifre. Numeri che l’organizzazione guidata da Alessandro Gigli tenterà di migliorare ulteriormente. L’idea poetica di questo 2024 parte da una poesia del poeta russo Aleksandr Puskin, vissuto nei primi decenni dell’800: "Di fronte all’alba luminosa ogni sofisma vacilla e muore sfiancato dall’imperitura scintilla della ragione. Salutiamo l’alba e dissolviamo l’oscurità". Una prima associazione del trionfo del sole può essere quella ecologica: energie rinnovabili, pannelli solari. Durante la kermesse verrà inoltre omaggiato Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua dipartita: l’aria "Nessun dorma" sarà infatti riproposta in più interpretazioni. Ma verrà ricordato anche Ferruccio Busoni: il musicista empolese sarà idealmente protagonista di uno spazio dove le sue musiche per pianoforte saranno la colonna sonora di una mostra dedica a Turandot. Il programma completo sarà ovviamente stilato e reso noto nelle prossime settimane. Ma le linee d’indirizzo sono state approvate pochi giorni fa: la cornice c’è già, si tratterà adesso di focalizzarsi sul quadro.