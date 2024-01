Verso le primarie. Vanni incontra i cittadini

È iniziato il conto alla rovescia per le primarie del Pd a Vinci, in programma domenica 11 febbraio. Dopo questa data si saprà il nome del candidato sindaco per il Pd, che sarà uno tra il segretario, autosospeso, Daniele Vanni e la vicesindaca Sara Iallorenzi. In attesa dell’ora X, il candidato Daniele Vanni continua il proprio percorso di ascolto nelle frazioni, per raccogliere pareri e contribuire alla costruzione del programma elettorale: un “cantiere aperto” che appartiene a tutti. Nella settima appena trascorsa si sono tenuti alcuni incontri molto partecipati nelle frazioni di Sant’Amato, Sant’Ansano e Spicchio. Durante le iniziative è stato presentato il programma caratterizzato da 5 punti essenziali: in prima posizione le politiche educative, con le proposte di Generazione futura; Discover Vinci, con lo sviluppo del territorio grazie a turismo e cultura; ’Un amico in comune’, per la semplificazione e l’avvicinamento dei cittadini all’ente locale; Vivere Vinci, sui progetti per migliorare la qualità della vita e infine Effetto farfalla, piccole azioni per grandi cambiamenti per una Vinci sostenibile.

Gli incontri proseguono anche in questa settimana, con inizio fissato sempre per le 21.15 alle Case del Popolo: la tappa di ieri era a Petroio, stasera a San Donato e domani a Toiano. Oltre alle assemblee, sarà possibile incontrare il candidato Vanni ai consueti gazebo del lunedì al mercato di Spicchio, del mercoledì al mercato di Vinci e del sabato sul viale Togliatti. È previsto un ulteriore gazebo, domenica 28, in prossimità della Casa del Popolo di Sovigliana.