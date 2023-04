Verso la corsa alle urne Si riflette sul dopo Spinelli Donnini in pole position

Bocche cucite, come da prassi e da tradizione. Ma, inutile negarlo, le manovre verso il 2024 sono iniziate, e sia nella maggioranza che nell’opposizione si lavora al dopo Spinelli. Già, perché l’attuale sindaco il prossimo anno completa e termina il suo ciclo a Fucecchio e dalle urne amministrative dovrà uscire il successore. Nell’attuale maggioranza qualcosa si sta muovendo. Chi c’è in corsa? Ufficialmente nessuno. Ma Emma Donnini, attuale vicesindaco, viene già considerata "papabile". In questi anni è stata un vicesindaco molto presente, proprio gomito a gomito con Spinelli, e sta portando avanti deleghe di peso come educazione e scuola, politiche giovanili, formazione, sviluppo e politiche del lavoro. Dovrà duellare per ottenere l’investitura?

Il clima in giunta e in casa Pd, si dice sia sereno e pronto al confronto. Da qualche tempo si parla anche di un altro possibile candidato e quindi il Pd, alla fine potrebbe dover scegliere: è l’assessore Fabio Gargani, persona conosciutissima, pediatra stimato, e che nella giunta Spinelli ha un ruolo importante. Gargani ha le deleghe a bilancio e tributi, personale e benessere organizzativo, mobilità e trasporto pubblico locale, polizia municipale, protezione civile, sport. Così, secondo le indiscrezioni, lo scenario potrebbe proprio essere un confronto intorno a due nomi: Donnini o Gargani, due amministratori che in questi anni hanno lavorato in armonia tra loro.

Dall’opposizione ci sono gli occhi puntati sulle prossime urne dalle quali – stando ai risultati del settembre scorso – potrebbe uscire l’opportunità tanto attesa. E il particolare non è sfuggito a nessuno. Alle ultime elezioni il feudo Pd è crollato anche a Fucecchio come in tutto il Comprensorio in maniera ancora più fragorosa che nel resto dell’Empolese. Fucecchio, una manciata di mesi fa, è stato l’unico comune dell’Empolese Valdelsa – da sempre fortino rosso – dove Fratelli d’Italia ha scavalcato il Pd. E anche di parecchio, perché lo scarto tra il partito della Meloni e quello, allora, di Letta fu di 850 voti. Quasi un elettore su due scelse il centrodestra portandolo al 47% e polverizzando il muro del Pd, capace di raccogliere appena il 24% e dilapidare qualcosa come 1.200 voti in soli 5 anni. E sull’onda di questi numeri, indubbiamente, il centrodestra prepara la sfida 2024.

Carlo Baroni