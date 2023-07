Verso il voto, primi contatti Azione pone subito il veto "No ad accordi con il M5s"

La corsa è iniziata. Gli occhi sono puntati sulle amministrative 2024. Il gruppo ’Empoli in Azione’, spiega una nota, "ha già ricevuto, fin dalle scorse settimane, varie richieste di contatto e di confronto da altre forze politiche della città e di altre città del nostro comprensorio". Sono i primi passi delle manovre per preparare la corsa alla guida di Empoli e di altri Comuni.

"La volontà del nostro partito – dice il referente Luca Ferrara – è quella di lavorare al più ampio contributo di proposte per lo sviluppo economico e sociale di Empoli e dell’Empolese Valdelsa, e affinché questa e le altre città costruiscano il proprio futuro con sempre maggiore attenzione ai giovani, ai cittadini, alle imprese del territorio e al lavoro, all’ambiente, alla sicurezza e a tutte quelle tematiche sempre più rilevanti". Poi i primi accenni alle strategie. "Non troviamo alcuna condivisione con le posizioni del Movimento 5 Stelle con il quale è impensabile a oggi una qualsiasi alleanza o vicinanza, mentre riteniamo che ogni altro confronto con gli attori della politica locale sia costruttivo e utile, anche a fronte di posizioni che si rilevassero successivamente distanti o scarsamente compatibili – precisa Ferrara –. Dopo le vacanze estive apriremo quindi un tavolo di confronto con tutti i soggetti che in città e nelle città del nostro territorio hanno propri rappresentanti politici". Parole che lasciano intendere come l’apertura, oltre che al Pd, possa essere anche verso le forze di centrodestra. I confronti comunque saranno utili ad Azione "per comprendere le posizioni di tutti gli altri partiti". Quali gli obiettivi di questi summit? "Saranno incontri basati sulle rispettive visioni di quella che è Empoli “oggi”, e di quella che vorremmo fosse Empoli “domani” – sottolinea Ferrara –, necessari a costruire realmente qualcosa di utile per la città. Lo stesso varrà per tutti gli altri comuni dell’Empolese Valdelsa dove sarà possibile aprire confronti di merito e di sostanza". Insomma, si comincia a lavorare e a programmare. Azione lavorerà "per costruire possibili accordi programmatici utili alle nostre città, assieme alle forze politiche che ne condivideranno idee e proposte, oppure costruendo una casa ampia e che conceda spazio a tutti i riformisti e che possa andare oltre il nostro simbolo aggregando le forze pragmatiche e riformiste del territorio", chiosa Ferrara. La corsa è cominciata.