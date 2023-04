Verso il Palio, oggi in pista 45 cavalli per le Corse di Primavera

Le previsioni meteo potevano mandare tutto all’aria. E invece sono confermate le Corse di Primavera: la seconda giornata era prevista per oggi e – nonostante il calo delle temperature – i 45 cavalli sono pronti a scendere in pista. A partire dalle 15 la Buca d’Andrea torna ad accogliere gli appassionati di Palio in vista della sfida del prossimo 21 maggio. Dopo il successo della prima sessione dello scorso 26 marzo, si va avanti con l’evento che anticipa il 41° Palio di Fucecchio. Un momento importante per i contradaioli e per gli addetti ai lavori, che permetterà di visionare i cavalli che potranno prendere parte alla corsa vera e propria di fine maggio. In programma 8 batterie composte ciascuna da 56 cavalli, per un totale di 45. La prima batteria partirà alle 15, l’ultima alle 18.30. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Il Palio di Fucecchio.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative di avvicinamento al Palio in programma nelle prossime settimane, si può consultare il sito www.paliodifucecchio.it.