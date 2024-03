Verso il Palio. Grande attesa delle "Corse"

Il conto alla rovescia è già iniziato. A Fucecchio la macchina organizzativa per iI 43esimo palio delle Contrade "Città di Fucecchio" sta già viaggiando a pieno ritmo, e sono già fissati – come noto – i primi appuntamenti ufficiali. Si comincia la prossima settimana. Con al prime delle due Corse di Primavera: la prima corsa è fissata per domenica 7 aprile e la seconda per sabato 27 aprile, con possibilità di slittare a domenica 28 in caso di maltempo. Due giornate nelle quali le Contrade avranno la possibilità di vedere all’opera i cavalli che potranno essere successivamente selezionati per essere protagonisti in occasione del Palio, che quest’anno si correrà domenica 19 maggio. Il Palio è la manifestazione più importante dell’anno, rievocativa di una Contesa tenutasi a Fucecchio intorno al 1200. La corsa prevede due batterie e una finale, su cavalli montati a pelo dai fantini.