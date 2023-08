"Verifiche sulla Tari Nessuna risposta"

Diego Crocetti, Coordinatore Forza Italia Capraia e limite, torna sulla questione delle incongruenze riscontrate sulle bollette della Tari, come già segnalato tre settimane fa. "Nelle documentazioni inviate ai cittadini dei comuni di Empoli, Montelupo e Capraia e Limite, mancavano il riepilogo degli svuotamenti, le riduzioni applicate e soprattutto c’erano delle voci non chiare – spiega Crocetti –. A seguito della nostra denuncia e delle richieste di chiarimento di molti cittadini, Alia e responsabili di Alia nelle amministrazioni locali, ci avevano promesso delle verifiche ed eventuali rettifiche". Risposte che ad oggi, sottolinea Crocetti, non sarebbero ancora arrivate. "Per tanto sollecitiamo nuovamente i comuni interessati – conclude –, a fare le verifiche del caso perché in questo periodo di rincari, i cittadini non possono pagare per colpe non loro".