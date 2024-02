Verde pubblico, cambiano le regole. Spinta alla sinergia con il no profit: "Per una nuova qualità urbana"

Un procedimento semplificato che consenta l’individuazione, all’interno di specifiche zone del territorio comunale con caratteristiche omogenee, delle arre di verde pubblico suscettibili di adozione da parte delle associazioni legate alle stesse zone di riferimento. Nei giorni scorsi la giunta Spinelli ha dato il via libera alle nuove linee di indirizzo con lo scopo di sostenere tutte le forme di sussidiarietà attraverso collaborazioni con operatori no-profit, associazioni di volontariato e di cittadini, "affinché vi sia un coinvolgimento attivo degli stessi nella cura e gestione del verde pubblico". Obiettivo? Una nuova “qualità urbana”, azioni che mirano allo sviluppo quantitativo e qualitativo degli spazi aperti che contribuiscono in modo determinante al miglioramento complessivo della città, non solo innalzandone il valore estetico ornamentale ma assolvendo anche ad ulteriori molteplici funzioni: di natura ambientale migliorando il microclima della città ed accrescendo il valore ecologico del paesaggio costruito; sociale con l’offerta di spazi ricreativi ed educativi, percorsi paesaggistico-naturali, passeggiate, sport e quant’altro, favorendo le relazioni sociali e la coesione della comunità oltre che rappresentare un saldo presidio sul territorio per la sicurezza urbana. Da qui la decisione di punti chiave: nuovo procedimento che contemperi le esigenze di massima semplificazione delle procedure tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico contenente individuazione delle aree adottabili; valutare la possibilità di concedere alle associazioni i l’installazione di manufatti temporanei al massimo di 50 mq per ricovero attrezzi e magazzini; pubblicizzazione dell’avviso pubblico e dei modelli gestionali e divulgazione dell’iniziativa a trecentosessanta gradi.

L’amministrazione comunale di Fucecchio da tempo provvede alla gestione del verde anche attraverso l’attivazione di contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione, quali azioni per il coinvolgimento degli operatori economici e delle associazioni operanti sul territorio. Ora con le forma semplificata sarà tutto più semplice ed efficacie. Davanti ad una certezza: le aree verdi sono considerate uno strumento prezioso per tutelare il territorio e incrementare lo stato di benessere dei residenti.