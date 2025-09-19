Verde, manutenzione straordinaria . Dall’obiettivo sicurezza al decoro: "Lavori su rovi, canneti e cespugli"

Siamo in un’epoca segnata dal meteo pazzo. Improvvise condizioni di maltempo – non mancano episodi recenti – si abbattono ovunque e anche sul nostro territorio. E’ anche questa una considerazione fatta per decidere manutenzioni straordinarie. E’ proprio considerate le condizioni climatiche stagionali attuali, "caratterizzate da elevata instabilità e variabilità, con alternanza repentina pioggia-sole, che conseguono uno stato vegetativo rigoglioso", che gli uffici tecnici comunali hanno valutato che si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria di diverse aree vaste residuali consistente nel taglio erba e arbusti, rovi, sterpaglie, canneti, cespugli ed infestanti varie, con mezzo meccanico, per garantire prontamente l’adeguato standard di fruibilità, igiene, e sicurezza, nonché il decoro ed il miglioramento della qualità urbana ed extra urbana del territorio comunale. La vegetazione – inoltre – in caso di condizione meteo avverse può costituire un reale pericolo. O un pericolo in più.

Così, nei giorni scorsi, la giunta Donnini ha effettuato un affidamento diretto dei lavori ad una ditta in modo da procedere con i lavori con celerità. L’autunno è alle porte. Il maltempo di è già fatta vivo in settembre. Fucecchio ha vissuto momenti drammatici nel novembre 2023. Ma poi anche nelle allerte dello scorso anno è emersa la necessità di proteggere il territorio. Nell’accordo stipulato viene sottolineato che gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori tecniche ed in esatta conformità alle prescrizioni. Il tutto rientra in una scelta precisa, come si legge nell’atto di affidamento: tra le priorità strategiche del Comune c’è il miglioramento della qualità urbana della città e la tutela e la promozione del verde come elemento qualificante del contesto urbano, da conseguire con interventi di valorizzazione e, in primis, con attenta ed estesa manutenzione ordinaria delle aree verdi, parchi e giardini attrezzati, nonché di spazi aperti ed aree marginali che assolvono funzioni di carattere ricreativo, di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica. Il Comune di Fucecchio ha da tempo optato per una gestione mista del servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e degli spazi urbani secondo criteri di funzionalità, efficacia, sostenibilità economica. In questo quadro si inseriscono i nuovi lavori.