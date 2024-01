Venere nemica. Drusilla Foer è la famosa Dea

CASTELFIORENTINO

Elegante e travolgente allo stesso tempo, sta per arrivare sul palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Drusilla Foer. Alterego dell’attore fiorentino Gianluca Gori, l’attrice e icona di stile, nonché star del web, porterà in scena domani e giovedì alle 21 lo spettacolo “Venere nemica“, con la direzione artistica di Franco Godi. Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, “Venere Nemica” rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei. Venere, la dea immortale, quindi tuttora esistente, vive lontano dall’Olimpo e dai suoi odiati parenti. Dopo aver girovagato per secoli, abita attualmente a Parigi fra i mortali. Non essendo gli Dei più creduti, la dea della bellezza e dell’amore finalmente può permettersi di vivere nell’imperfezione dell’umano esistere. “Immaginate la mia gioia! Una dea condannata a vivere nell’eterna umidità del mare, scoprire l’esistenza della messa in piega”. Commenta nello spettacolo Venere.

Ricordando in un flashback comico e tragico, la vicenda di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale proietta – da suocera nemica – tutto il suo rancore di Dea frustrata e insoddisfatta, Venere si vendica “sulla straordinaria mortale, creduta venere in terra”. Deus ex-machina crudele e spietata, Venere ricorda l’unica occasione in cui ha provato un sentimento di amore curando il figlio che fuggito dall’amata Psiche, torna da sua madre, dea e padrona, per farsi lenire le ferite di un amore ingannato. In questa occasione Drusilla Foer sarà protagonista anche al di fuori del palcoscenico. Stasera alle 19, alla vigilia del doppio appuntamento con il suo spettacolo, l’artista incontrerà infatti il pubblico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. L’ingresso è gratuito.