“Vigne sotto attacco dei parassiti”: vendemmia nell’Empolese Valdelsa giù del 30%

Empolese Valdelsa, 1 settembre 2023 – La vendemmia 2023 è già iniziata e se anche al momento si concentra solo sulle uve destinate alla produzione di vini bianchi - frizzanti e fermi - i produttori sono già in grado di fare delle stime sulla raccolta complessiva per il 2023.

Nell’Empolese Valdelsa, come in buona parte della Toscana, le previsioni non sono entusiastiche.

"Per quanto riguarda il territorio del Circondario - dice Sandro Orlandini, presidente della Cia Toscana Centro che comprende anche l’area dell’Empolese Valdelsa – la produzione è calata di circa il 30 per cento in relazione alle uve coltivate in modo convenzionale. Per chi fa vino biologico, è andata peggio, perché il calo si aggira sul 50 per cento con punte dell’80".

Responsabile di questa situazione è il clima. "Sì, pensavamo a tutti a una tremenda siccità – aggiunge Orlandini – ma ci sono state piogge tardive a giugno alternate a giorni caldi che hanno provocato attacchi di funghi e altri patogeni che si sono tradotti in un calo evidente della produzione".

«Questo andamento altalenante fra pioggia e sole – conferma Giacomo Falchi, coordinatore Cia per l’Empolese Valdelsa – ha portato allo sviluppo di un fungo patogeno che ha messo in difficoltà gli agricoltori nel controllarne l’azione distruttiva. Ecco il perché della forte riduzione della produzione".

Ma la pioggia di questi ultimi giorni, allora, che effetto avrà?

"L’acqua di questi giorni arriva un po’ a cosa fatte – spiega ancora Falchi – ma ha comunque il pregio di idratare il grappolo e dargli un peso leggermente superiore. Questo non cambierà in modo sostanziale la perdita causata dal parassito, ma aiuterà. In più – aggiunge Falchi – si temeva che arrivassero sul territorio vere bombe d’acqua che, almeno da noi, per fortuna non ci sono state. In pratica, un minimo di beneficio c’è stato".

Fatte queste premesse, come possiamo prefigurare la vendemmia 2023?

"Come detto, gli attacchi parassitari ci sono stati e hanno avuto un impatto sulla produzione riducendola di un 20-30 per cento per i convenzionali e di un 50 per cento per i biologici. C’è anche chi ha perso tutto, ma queste sono situazioni-limite e in pochi casi".

E per la qualità?

"Abbiamo uve di discreta qualità in generale con punte di ottima. Il problema è che mancherà l’uva per fare il vino"

Vista la situazione, sono previsti aiuti per i produttori?

"La Regione Toscana ha appena aperto un tavolo per raccogliere le segnalazioni di danni provocati dall’attacco parassitario della peronospora della vite e da queste segnalazioni punta ad avere il quadro dell’effettiva diffusione del danno. Ciò consentirà di decidere se aprire o meno la procedura per l’evento calamitoso e se e quanto stanziare per indennizzo agli agricoltori".

Le segnalazioni fino a quando si possono fare?

"Fino al 29 settembre. A quell’epoca la vendemmia sarà in stato avanzato e ci sarà una mappa effettiva dell’estensione del danno e della sua entità".

Il danno è stato omogeneo?

"Sì, perché è dovuto alle condizioni meteo che non sono state particolarmente diverse sul territorio"

I più danneggiati?

"Chi ha uve Merlot e le esposizioni più basse sono quelli che hanno sofferto di più. Molto è dipeso da come e quando sono intervenuti i singoli agricoltori per fronteggiare il parassita. Chi ha sbagliato il trattamento per tempi o modalità ora si ritrova con percentuali maggiori di danno".

Quali tipi di uve si stanno raccogliendo adesso?

"Chardonnay, uve bianche, Malvasia, poi toccherà al Merlot e poi arriveremo al Sangiovese a metà settembre, un po’ in anticipo rispetto al normale perché la maturazione dell’uva è già avanzata".

E per ultimo?

"I cabernet, chi li ha. Ma quando si arriva al Sangiovese, di solito è tutto già maturo".