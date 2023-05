Vende statuine La parrocchia: truffa

Suona alle porte delle famiglie e propone l’acquisto di statuette religiose in vista di una festa religiosa organizzata dalla parrocchia di San Leonardo in programma questo fine settimana nel capoluogo di Cerreto Guidi. La persona si qualifica come inviato dalla parrocchia per compiere questa raccolta di beneficenza, ma si tratta di una truffa. A segnalarlo è la stessa parrocchia che mette in guardia e ricorda che "non è prevista nessuna festa o solennità religiosa questo fine settimana e nessuno è autorizzato a raccogliere offerte per la nostra parrocchia". La parrochia

sottolinea inoltre che "il “porta a porta” per le offerte la nostra Parrocchia lo effettua solo in occasione della Festa di Santa Liberata, mai in altre occasioni".