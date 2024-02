Veglia dei poeti. Via alle iscrizioni. Serata il 6 aprile

VINCI

Diverse le novità che riguardano la nuova edizione, la dodicesima, della “Festa della poesia“ di Vinci e del Montalbano. La prima, e senza dubbio la più importante, è riferita all’organizzazione della manifestazione, che non sarà più a cura dell’Associazione Vinci nel Cuore, ma del Club per l’Unesco di Vinci. Questa “Festa“ è nata per celebrare la giornata mondiale della poesia (21 marzo), istituita dall’Unesco nel 1999, con la quale si vuole promuovere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica. La ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare le persone a comprendere l’importanza della poesia. La giornata mondiale della poesia, quindi, non solo onora i poeti, ma ha l’obiettivo di far rivivere le tradizioni orali dei recital di poesie, nonché di promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia. Inoltre mette in rilievo la convergenza tra la poesia e altre arti come il teatro, la musica o la pittura. Nella nuova edizione, accanto ai “Dialoghi sulla Poesia” (5 aprile 2024), quest’anno dedicati a un autore messicano, ospite illustre qualche anno fa della città di Leonardo, verrà riproposta anche la “Veglia dei poeti“ , alla quale possono partecipare autori in poesia e cantautori, purché abbiano un legame con Vinci, di qualsiasi natura (nascita, residenza, affetti, studio, lavoro, artistico).

Poi è sufficiente presentare massimo tre liriche per non più di 90 versi, da inviare via email, in formato word, con le proprie generalità e recapito email all’indirizzo [email protected], unitamente alla liberatoria per la pubblicazione dei testi sul Quaderno di Sala. La richiesta di partecipazione, con le proposte allegate, dovrà pervenire entro e non oltre il 21 marzo 2024. La lettura collettiva dei testi si svolgerà sabato 6 aprile 2024. Per quanto riguarda il tema delle poesie, parafrasando una famosa citazione, declinata in contesto vinciano, quest’anno il filo conduttore dei versi dovrà essere “Un popolo di poeti, santi, inventori, esploratori, navigatori e internauti. Note di viaggio dentro e fuori l’anima vinciana”.