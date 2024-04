Veglia dei poeti. Trenta autori raccontano Vinci

VINCI

Trenta autori si alterneranno sul palco per raccontare in poesia una città e un territorio. Tutto pronto anche quest’anno a Vinci per l’ormai tradizionale “Veglia dei poeti“, giunta alla sua dodicesima edizione. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21.15 presso il Teatro di Vinci, per un reading collettivo, di parole e musica, decisamente originale, unica nel suo genere. Il tema proposto è ampio e può dare adito a diverse interpretazioni: “Un popolo di poeti, santi, inventori, esploratori e naviganti, un viaggio dentro e fuori l’anima”. Durante la serata tutti questi aspetti verranno versificati, cantati e anche illustrati. È infatti ormai tradizione consolidata affidare a un pittore il compito di illustrare il tema della edizione. Quest’anno è toccato all’artista di Montecatini Paolo Solei. Questa festa è nata nel 2013 per celebrare la giornata mondiale della poesia (21 marzo), con lo scopo di promuovere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica. La ricorrenza ha così lo scopo di incoraggiare le persone a comprendere l’importanza della poesia.

L’obiettivo è proprio quello di far rivivere le tradizioni orali dei recital di poesie, nonché di promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia. Sottolineando inoltre la convergenza tra la poesia e altre arti come il teatro, la musica, la pittura. Oltre settanta gli autori che sono passati nelle varie edizioni dal palco di Vinci. "La Veglia dei Poeti è partita dal canto del foco, cioè da serate familiari, sulla panca intorno al fuoco a recitare i canti di Dante, poemi cavallereschi, vite di santi, stornelli paesani, aneddoti di costume per arrivare agli internauti, ai nuovi affascinanti e paurosi mezzi di comunicazione", si evidenza nella presentazione dell’evento. Anche quest’anno la Festa della Poesia di Vinci e del Montalbano gode del patrocinio del Comune di Vinci e vede la medesima direzione artistica, nel segno della continuità, considerato il successo ottenuto dalla manifestazione, sebbene l’organizzazione sia passata al Club per l’Unesco di Vinci, capofila di una serie di associazioni di volontariato che si adoperano per la migliore riuscita.