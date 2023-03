Vedova Tremenda Due atti comici e nuove avventure

MONTELUPO FIORENTINO

Week-end all’insegna del divertimento al Teatro Aurora di Fibbiana con un doppio appuntamento in compagnia della vedova Sconquassi. Stasera alle ore 21.30 e in replica domani pomeriggio alle 17, infatti, la compagnia teatrale Il Giglio di Fibbiana porta in scena il terzo ed ultimo capitolo della trilogia dedicata alla più simpatica vedova del palcoscenico. Due atti comici di Filippo Dispensieri, che ne è anche il regista insieme a Gabriella Manfriani, con Alessandro Augier, Lorenzo Augier, Susanna Bertozzi, Silvia Carrai, Carlotta Centi, Filippo Dispensieri, Francesco Marzocchini, Nicla Pacella e Luca Ricciarelli. La sòra Tremenda, dopo un inizio allegro e spumeggiante, questa volta si trova ad affrontare diverse situazioni che la porteranno ad avere dubbi ed incertezze sul proprio futuro. La simpatica vedova, non poi così tremenda, riuscirà, comunque, a dare una svolta definitiva alla sua vita, diciamo, un po’ scompigliata e sfortunata. Nel primo capitolo la vedova Tremenda Sconquassi, reduce dalla morte del marito, aspetta con ansia l’arrivo del notaio per l’apertura del testamento. Al momento della lettura scopre che il defunto marito l’ha si, resa erede del suo patrimonio, ma ad una condizione: che Tremenda si occupi di un nipote abbandonato da tutti del quale lei ignorava l’esistenza. Messa alle strette a Tremenda non resta che accettare questa clausola preparandosi ad accogliere in casa sua lo sconosciuto parente. La situazione precipita con l’arrivo del nipote: un contadino zoticone che non conosce neanche l’abc dell’educazione.

Nel secondo spettacolo invece, passati dieci anni di vedovanza a piangere la scomparsa del suo povero Mansueto, la sòra Tremenda è pronta per nuove avventure. Fedele al motto "chi muore giace e chi vive si da pace...", ha deciso infatti di risposarsi. Per riuscire nel suo intento, Tremenda le prova tutte, aprendo la sua porta e, eventualmente, il suo cuore a buffi pretendenti. Naturalmente i suoi familiari non sono, diciamo così, particolarmente favorevoli a queste eventuali nuove nozze, ma riusciranno a raffreddare gli ardori di Tremenda impedendo il nuovo matrimonio. Accessori e oggetti di scena utilizzati per la commedia sono stati ripristinati dai ragazzi del Centro diurno disabili Il Mulino.