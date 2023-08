Vecchie tradizioni e nuove usanze I soci di Proceva tornano sull’aia

Le buone idee, di solito, vanno lontano e quando sono frutto di una collaborazione vincente, lo fanno ancora di più. L’abitudine di ritrovarsi alla fine delle operazioni di raccolta del grano per stare insieme e parlare dei progetti a breve e lungo termine è stata ripresa dai soci della rete dei Produttori Cereali Valdelsa alcuni anni fa. Un’usanza tipica della campagna toscana di una volta che per i soci di Proceva è tornata gioiosamente attuale. Duecento persone, infatti, si sono riunite nei giorni scorsi per condividere i prodotti del territorio sull’aia dell’azienda agricola Le Macchie a Gambassi Terme.

Un ritrovo per i soci e i loro ospiti che è stato anche l’occasione per fare un bilancio, seppure provvisorio, di come è andato il raccolto. Qualità ottima anche se un po’ ridotta nelle percentuali dei singoli soci rispetto al 2022, ma rimasto invariato nel valore complessivo per la rete dei produttori, grazie al fatto che i soci stessi sono aumentati, passando dalla cinquantina del 2022 ai circa novanta del 2023. Un risultato, inoltre, che consente di confermare e sviluppare gli impegni presi con Unicoop Firenze da Proceva, quale fornitrice di farina da grano coltivato localmente senza l’uso di glifosati. A tale proposito, nel corso della serata è stato anche accennato alla possibilità che vengano creati presto nuovi prodotti alimentari proprio a partire dal grano di Proceva, prodotti che la Coop poi distribuirà nei suoi punti vendita.

All’evento erano presenti anche alcuni sindaci della Valdelsa. Alessio Mugnaini di Montespertoli e Alessio Falorni di Castelfiorentino, oltre al consigliere regionale del Pd Enrico Sostegni, tutti concordi nel sottolineare il valore sociale e l’importanza sotto il profilo economico che reti associative come Proceva ricoprono sul territorio dell’Unione dei Comuni, dove la produzione agricola di qualità è sempre più ricercata. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente di Proceva, Angiolo Simonetti, che nel ringraziare soci e ospiti per la loro presenza e il loro sostegno ha rilanciato l’impegno solidale di Proceva. Durante la serata, infatti, sono stati raccolti fondi a favore dell’associazione empolese no profit “Nascere con Chiara“ impegnata da tempo nel portare aiuto alle popolazioni dell’Africa. Il prossimo obiettivo è costruire un punto di assistenza ospedaliero dedicato alle donne incinte e alle neomamme in una piccola comunità che si trova nel nord dell’Uganda.

Francesca Cavini