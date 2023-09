Variante urbanistica Viabilità e parcheggi: approvati i correttivi chiesti dai cittadini

EMPOLI

Una variante urbanistica ampliata e modellata sulle richieste e gli input dei cittadini. Il consiglio comunale ha dato il via libera all’adozione della proposta rinnovata con l’aggiunta di due ’previsioni’ rispetto alle quindici iniziali e di alcune modifiche ai capitoli già inseriti alla luce delle sollecitazioni arrivate nel corso del percorso partecipativo. Il disco verde è arrivato con i voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli; contrari Buongiorno Empoli Fabricacomune e Movimento 5 Stelle, astenuti Lega, Gruppo misto e Fratelli d’Italia Centrodestra.

Scendendo nei dettagli, si sono aggiungi al testo il capitolo relativo a una nuova viabilità presso il Polo scolastico in via Sanzio e quello relativo a un nuovo parcheggio in prossimità dell’ospedale San Giuseppe. Le attuali diciassette previsioni oggetto della variante urbanistica sono divise in due gruppi: previsioni relative ad attività produttive, commerciali e di servizio e previsioni di opere pubbliche o private di interesse pubblico. Rientrano nel primo gruppo l’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro (nuova area deposito e stoccaggio) in località Castelluccio; la modifica del perimetro del PUA a nord di Castelluccio in fregio a via Lucchese; le modifiche all’altro PUA, quello compreso tra l’area produttiva lungo via della Piovola e il Rio della Piovola; la nuova previsione nell’area dell’ex PUC, località Carraia e il completamento di area in località Terrafino. Sono invece previsioni di carattere pubblico o di pubblico interesse la riqualificazione del centro ippico in zona Piovola – Villanuova; il potenziamento e l’ampliamento dell’area sportiva di Monteboro; la nuova previsione nell’area ex Montevivo, studentato e aree commerciali in località Ponzano; l’ampliamento del polo scolastico in via Sanzio per realizzazione di nuovo liceo Virgilio; la nuova viabilità di collegamento tra via San Mamante e viale Bruno Buozzi e nuovo parcheggio pubblico; la modifica della destinazione urbanistica di immobile in zona industriale di Pontorme; l’ampliamento del campo sportivo comunale di Avane; la riqualificazione dell’impianto di pesca sportiva a Castelluccio; e ancora l’ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe; e quello degli spazi pubblici limitrofi all’attuale parcheggio pubblico dell’ospedale; il parcheggio a Serravalle e la nuova viabilità a servizio della scuola di Ponzano. Le modifiche più significative apportate alla bozza iniziale sono quella dell’ampliamento dello stabilimento di Zignano e quella dell’area sportiva di Monteboro. La prima, proprio alla luce del confronto con la cittadinanza, ha visto rimuovere la previsione di una nuova viabilità, prevedendo un’area a verde pubblico tra l’area produttiva e l’abitato di Marcignana; mentre la seconda ha tenuto conto del contesto paesaggistico e naturalistico in cui si inserisce, garantendo cura e attenzione dell’area boschiva.

Anche in merito all’ampliamento del polo scolastico è stata inserita la previsione di una nuova strada di collegamento tra via San Mamante e viale Buozzi e di un nuovo parcheggio pubblico antistante la scuola, per rispondere ai problemi di viabilità che interessano quest’area soprattutto nelle ore di punta. Sul fronte dell’ampliamento dell’ospedale, durante il processo partecipativo sono emerse preoccupazioni sulla disponibilità di parcheggio pubblico per il complesso ospedaliero. A tale scopo è stata inserita, in fase di adozione, la previsione di ampliamento degli spazi pubblici limitrofi all’attuale parcheggio pubblico dell’ospedale San Giuseppe, proprio per migliorare l’organizzazione della sosta nell’area e alleggerire il traffico in corrispondenza dell’ospedale. Per completare il disegno urbanistico, è prevista inoltre la realizzazione di un’area verde fra il parcheggio così configurato e il raccordo tra via Magolo e il ponte Calamandrei.

