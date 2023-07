Variante urbanistica, il Comune tira le somme con l’iniziativa finale

La variante al piano strutturale e del regolamento urbanistico sarà al centro di un altro incontro pubblico con i cittadini (professionisti, commercianti eccetera). Si terrà domani negli spazi al chiuso de La Vela Margherita Hack in via Magolo ad Avane. Appuntamento dalle 18 alle 20 con l’ultima iniziativa pensata per restituire alla cittadinanza le evidenze emerse durante il programma delle attività di informazione e di partecipazione: il percorso di ascolto ha preso avvio con un primo incontro che si è svolto lo scorso 30 giugno ed è proseguito con altri momenti di confronto, interviste in profondità, attività di ascolto mirate a portatori di interesse e alle categorie. A questo si aggiunge il questionario online che ha raccolto una discreta partecipazione da parte dei cittadini: tramite questo strumento, gli interessanti hanno avuto la possibilità di approfondire le proprie conoscenze ed esprimere la propria opinione in merito alla variante urbanistica. L’incontro è aperto a tutti.